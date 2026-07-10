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Во мај 340 одобренија за градење, 229 се за високоградба, предвидени 840 станови

Економија

10.07.2026

Во мај годинава издадени се 340 одобренија за градење, што е за 27,5 проценти помалку во однос на истиот месец од претходната година – објави денеска Државниот завод за статистика.

Најмногу одобренија за градење, 229, се издадени за високоградба. Во Источниот Регион издадени се најмногу одобренија за градење, 76, по што следуваат Скопскиот – 65, Полошкиот – 62, Југоисточниот, 51, Југозападниот, 36, Пелагонискиот 24, Вардарсиот 20, Североисточниот, 56.

Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 6. 669. 367.000 денари, што е за 15.2 проценти помалку во однос на истиот месец од претходната година.

Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 229 (67.3 проценти) се наменети за објекти од високоградба, 22 (6.5 проценти) од нискоградба и 89 (26.2 проценти) за објекти за реконструкција.

Од вкупно 340 објекти, на 214 (62.9 проценти) како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 126 (37.1 проценти) објекти инвеститори се деловни субјекти.

Во извештајниот период е предвидена изградба на 840 станови со вкупна корисна површина од 71 561 метри квадратни. Во Источниот регион ќе се градат 249 станови, Југозападниот, 189, Скопскиот, 166,Југоисточниот 106, Полошкиот, 91, по 19 во Пелагонискиот и во Вардарскиот и еден во Североисточниот.

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