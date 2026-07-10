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Сабаленка тагата од испаѓањето од Вимблдон ја лечи на Миконос, и тоа без вереникот

Спорт шоу

10.07.2026

Најдобрата тенисерка во светот, Арина Сабаленка, неочекувано беше елиминирана од Вимблдон веќе во осминафиналето, по што, секако, беше видливо фрустрирана и во лошо расположение. Како и по поразот на Ролан Гарос, таа рече дека ѝ е потребен одмор од тенисот, дека следниот период ќе го искористи за „добро да се напие и да се одмори“ и премина од зборови на дела.

Додека Вимблдон влегува во финалето, Сабаленка се одмара на Миконос и покажа фотографии на социјалните мрежи на кои се вели дека нејзиното расположение дефинитивно се подобрило.

Погледнете како Сабаленка ужива:

фото Интаграм
фото Инстаграм

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