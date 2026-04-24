24.04.2026
УЈП: 27 април е последниот ден од законскиот рок за поднесување на ДДВ пријавата и за плаќање на ДДВ долгот

Управата за јавни приходи (УЈП) потсетува дека 27 април 2026 година е последниот ден од законскиот рок за поднесување на ДДВ пријавата и за плаќање на ДДВ долгот за даночниот период 01/01-31/03/2026.

Бидете дел од даночните обврзници кои навремено и ажурно ги завршуваат даночните обврски и имаат солидна даночна историја. Доколку имате даночно побарување за ДДВ кое го пренесувате од претходен даночен период, од тој износ ќе се пребие новодоспеаниот ДДВ долг, наведува УЈП и упатува на следната веб страница https://www.ujp.gov.mk/mk/plakjanje/uplatni_smetki.

Македонија  | 17.04.2026
Премиерот Мицкоски најави дека е можно да се укине ДДВ-то за храна
Економија  | 15.04.2026
УЈП: Оданочувањето на доходот од странство не е нова обврска
Економија  | 04.04.2026
УЈП апелира да се користат само нејзините официјални насоки за проектот е-Фактура