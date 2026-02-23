Поскапуваат горивата од полноќ

Фрипик

Регулаторната комисија за енергетика ги соопшти новите цени на горивата кои ќе важат од вечерва на полноќ. Цената на бензините се зголемува за 0,5 денари, додека на дизелот за 1 денар по литар.

Така цената на ЕУРОСУПЕР 98+ од утре ќе изнесува 75,5 денари. Цената на ЕУРОСУПЕР 95 ќе изнесува 73,5 денари по литар. Цената на ЕУРОДИЗЕЛ ќе биде 69 денари по литар.

Поскапува и екстралесното масло за домаќинство, од 67 на 68 денари по литар. Цената на мазутот поскапува за 0,6 денари, и од утре ќе се продаба по цена од 34,5 денари по килограм.