Западот загрижен поради исклучување на немнозинските заедници пред локалните избори во Косово

Амбасадите на Франција, Германија, Италија, Велика Британија и САД, заедно со Канцеларијата на ЕУ во Приштина, изразија загриженост поради обидите на политичките актери да ја ограничат конкуренцијата помеѓу политичките партии, што ги претставуваат немнозинските заедници, пред претстојните локални избори на 12 октомври.

Секој таков чин на исклучување на одредени заедници ги поткопува демократските принципи и ја поткопува довербата во институциите на Косово, се наведува во заедничката изјава на Квинтата и ЕУ.

Додека во соопштението објавено на интернет-страницата на Амбасадата на САД се посочува косовската Влада и сите политички партии да се воздржат од понатамошни потези што би можеле да го попречат регистрирањето на партиите.