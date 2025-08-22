Карлеуша со дечкото во Црна Гора

Јелена Карлеуша го прослави својот 47-ми роденден на јахта во Црна Гора, опкружена со нејзините најблиски пријатели и колеги. Поп дивата организираше интимна забава со торта и шампањ.

Јелена блескаше во жолт плетен сет, нагласувајќи ја својата витка линија и облини што го привлекоа целото внимание на присутните.

Таму е и нејзиното момче Никола Јовановиќ.Спортистот престојуваше во луксузен хотел каде што има теретана и приватен базен, додека деновите ги поминува на вода возејќи скутер и вешто криејќи се.