 Skip to main content
22.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 22 август 2025
Неделник

Карлеуша со дечкото во Црна Гора

Естрада

22.08.2025

Јелена Карлеуша го прослави својот 47-ми роденден на јахта во Црна Гора, опкружена со нејзините најблиски пријатели и колеги. Поп дивата организираше интимна забава со торта и шампањ.

Јелена блескаше во жолт плетен сет, нагласувајќи ја својата витка линија и облини што го привлекоа целото внимание на присутните.

Таму е и нејзиното момче Никола Јовановиќ.Спортистот престојуваше во луксузен хотел каде што има теретана и приватен базен, додека деновите ги поминува на вода возејќи скутер и вешто криејќи се.

Поврзани вести

Фудбал  | 22.08.2025
Кој е Домушиев, газдата на Лудогорец: Тежи стотици милиони евра, бизнисите не се добројуваат
Фудбал  | 22.08.2025
Фудбалерите на Лудогорец шокирани од поразот во Скопје
Спорт шоу  | 21.08.2025
Го преболе Бастијан: Ана Ивановиќ се заљуби во тренерот