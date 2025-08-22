Активен пожарот во село Балдовци, во општина Новаци

До 20:30 часот на територијата на нашата земја има вкупно 16 пожари на отворен простор, од кои активен е само пожарот во селото Балдовци, во Општина Новаци каде гори ниска вегетација. Под контрола се три пожари, а изгаснати 12, соопшти Центарот за управување со кризи.

Под контрола се пожарите во Повеќенаменско подрачје Јасен (мешана шума), во прилепските села Беловодица во местото викано Ливада и село Лењиште, каде гореше букова шума и во Општина Долнени во селата Стровија и Долгаец (мешана шума).

Изгаснати се 12 пожари и тоа:

1. Општина Сопиште: кај Брана Езеро Козјак (ниска вегетација и шума);

2. Општина Студеничани: с. Горно Количани и с. Драчевица, планински врв Китка (мешана шума);

3. Општина Кичево: с. Душегубица (ниска вегетација и ниска шума);

4. Општина Охрид: с. Велгошти (ниска вегетација);

5. Општина Кавадарци: с. Брушани (ниска вегетација);

6. Општина Демир Хисар: с. Кутретино (депонија);

7. Општина Битола: м.в. Тепсија (ниска вегетација);

8. Општина Прилеп: кај Дата Центар во Прилеп (ниска вегетација);

9. Општина Брвеница: с. Милетино (ниска вегетација);

10. Општина Гостивар: во близина на Болница во Гостивар (ниска вегетација);

11. Општина Врапчиште: с. Тумчевиште (ниска вегетација);

12. Општина Чешиново – Облешево: кај објектот Мак Млин (ѓубриште, гуми).