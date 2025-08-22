 Skip to main content
22.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 22 август 2025
Неделник

Активен пожарот во село Балдовци, во општина Новаци

Македонија

22.08.2025

До 20:30 часот на територијата на нашата земја има вкупно 16 пожари на отворен простор, од кои активен е само пожарот во селото Балдовци, во Општина Новаци каде гори ниска вегетација. Под контрола се три пожари, а изгаснати 12, соопшти Центарот за управување со кризи. 

Под контрола се пожарите во Повеќенаменско подрачје Јасен (мешана шума), во прилепските села Беловодица во местото викано Ливада и село Лењиште, каде гореше букова шума и во Општина Долнени во селата Стровија и Долгаец (мешана шума).

Изгаснати се 12 пожари и тоа: 

    1.    Општина Сопиште: кај Брана Езеро Козјак (ниска вегетација и шума);
    2.    Општина Студеничани: с. Горно Количани и с. Драчевица, планински врв Китка (мешана шума);
    3.    Општина Кичево: с. Душегубица (ниска вегетација и ниска шума);
    4.    Општина Охрид: с. Велгошти (ниска вегетација);
    5.    Општина Кавадарци: с. Брушани (ниска вегетација);
    6.    Општина Демир Хисар: с. Кутретино (депонија);
    7.    Општина Битола: м.в. Тепсија (ниска вегетација);
    8.    Општина Прилеп: кај Дата Центар во Прилеп (ниска вегетација);
    9.    Општина Брвеница: с. Милетино (ниска вегетација);
    10.    Општина Гостивар: во близина на Болница во Гостивар (ниска вегетација);
    11.    Општина Врапчиште: с. Тумчевиште (ниска вегетација);
    12.    Општина Чешиново – Облешево: кај објектот Мак Млин (ѓубриште, гуми). 

