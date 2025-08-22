Kaко сурфер од Солун спаси татко и две цеца

Додека се борев со ветерот и големите бранови, слушнав гласови. Две деца беа повлечени од струјата, а доста подалеку нивниот татко се бореше да остане на површина. Се приближив со даската, им покажав во кој правец да пливаат за да можат да стигнат до брегот и откако го забележав таткото, кој едвај се држеше на површина, му помогнав безбедно да стигне на копно, напиша на социјалните мрежи Евангелос Папајоану, објавувајќи видео од помошта што со неговата СУП даска им ја пружил на туристи во близина на Солун, јави дописничката на МИА од Атина.

Случајот е од неделата, на плажата во местото Епаноми кај Солун, спасувачката акција со среќен крај, сурферот ја снимил со помош на камерата поставена на даската, а видеото во траење од речиси десет минути го објави на Јутјуб.

https://youtube.com/watch?v=u72dcP8cYuA%3Fsi%3DFiYmkMVRKzIsO7Ms

Во изјава за солунскиот информативен портал „Ворија“, раскажал дека во моментите кога со СУП бил далеку од брегот и имал намера да се врати на копно слушнал повици за помош од момче и девојче на возраст од околу 13-15 години, кои веројатно откако стигнале многу длабоко, влегол нивниот татко за да ги спаси, но не успеал да стигне до нив.

Како што се гледа на самото видео им објаснува на кој начин и во која насока да пливаат за да стигнат на копно, додека пак тие му велат дека му треба помош на нивниот татко.

– Им реков дека пливаат во погрешна насока и дека треба да пливаат во спротивна насока за да си помогнат и да дозволат бранот сами да ги извлече. Не можев да извлечам двајца луѓе со даската и кога им реков дека ќе бидам до нив за да можеме заедно да стигнеме на копно, ми рекоа: „Остави нè нас, оди да му помогнеш на нашиот татко“, раскажува Папајоану.

Во продолжение, сурферот го пронаѓа и таткото, кој видно исцрпен, првично одмора неколку минути на даската, а потоа успева да собере сили и да продолжи да плива кон брегот, во присуство на сурферот, кој му прави друштво и плови веднаш до него.

– Беше во полусвесна состојба, во паника, во шок. Не можеше да дише. Штом ме виде, малку се исправи, се фати за даската, но не можеше добро да се држи, се лизгаше, кашлаше и исфрлаше вода. Кусо му ги држев рацете за да може да се држи за даската, бидејќи немаше сила, човекот беше целосно исцрпен. Седевме пет минути, разговаравме малку за да го смирам, а потоа почна да дише. Откако се освести и се почувствува подготвен, му кажав како да се држи за даската и полека излеговме од море, објаснува Папајоану.

На крајот вели дека кога стигнале на копно децата веќе биле таму, го пречекале нивниот татко и му се заблагодариле на нивниот спасувач.

– Ваквата одлука да интервенираш за спасување носи огромна одговорност. Исходот никогаш не е сигурен, а линијата помеѓу животот и трагедијата може да биде многу тенка. Бидете многу внимателни. Морето бара почит и знаење. За жал, секоја година имаме давења кои можеа да се избегнат, посочи сурферот на социјалните мрежи