22.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 22 август 2025
Неделник
Порака на естонскиот премиер

Естонија е подготвена да испрати војници во Украина, но најмногу една чета

Свет

22.08.2025

Естонскиот премиер Кристен Михал на заедничка прес-конференција со финскиот колега Петери Орпо во Талин изјави дека Естонија е подготвена да учествува во мировна операција во Украина со најмногу една чета војници.

Претходно, и францускиот претседател Емануел Макрон, британскиот премиер Кир Стармер и германскиот канцелар Фридрих Мерц изјавија дека поддржуваат распоредувањето мировни сили во Украина по завршувањето на војната, како дел од така наречената Коалиција на подготвените.

Генералниот секретар на НАТО, Марк Руте денеска во Киев истакна дека сојузниците на Алијансата и Украина заедно работат на безбедносните гаранции за Киев, за да бидат сигурни дека Русија нема повторно да нападне.

Солидни безбедносни гаранции ќе бидат од суштинско значење и во моментот работиме на тоа, посочи Руте. 

