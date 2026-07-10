Во Љубљана протест за излегување на Словенија од НАТО

Во главниот град на Словенија, Љубљана, синоќа се одржа протест, на кој се побара излегување од НАТО.

Демонстрантите носеа транспаренти на кои пишуваше „Израелхел“ (Israhell), кованица од англиските зборови Израел и пекол, „НАТО = мочуриште“ и „Повеќе не сакаме да сме робови на НАТО“ и апели за воведување санкции за САД и за Израел и пренасочување на воените расходи кон јавната сфера.

Демонстрантите исто така изразија критики кон сегашната надворешна политика на Словенија, која планира да ги обнови односите со Израел.

Тие се обидуваат да го оправдаат зголемувањето на трошоците за одбрана и вооружување со љубовта кон мирот и безбедноста. Нема да бидеме обврзани со нивните лаги! – изјави една од организаторите на протестот, Тара Маслаковиќ.

Таа наведе дека иако претходната либерална влада изразувала декларативна солидарност со Палестина, одржуваше економски и академски врски со Израел и не го осуди геноцидот со никаква акција. Според Маслаковиќ, надворешната политика на Словенија е уште подиректна со актуелната десничарска влада.

Протестот во Љубљана следува по самитот на НАТО во Анкара, на кој лидерите разговараа за поддршката на Украина и спроведувањето на обврската за зголемување на трошоците за одбрана на пет проценти од бруто-домашниот производ до 2035 година.

Словенија ќе потроши помалку од два проценти од БДП за одбрана оваа година. Словенечкиот премиер Јанез Јанша вети дека ќе бидат потрошени дополнителни 300 милиони евра за одбрана за да ги исполни барањата на НАТО.

Претседателот на словенечкиот парламент, Зоран Стевановиќ, во април најави организирање референдум за излегување на Словенија од НАТО, а вчера посочи дека најсоодветно време за тоа би биле локалните избори, што ќе се одржат наесен.(МИА)