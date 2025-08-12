 Skip to main content
12.08.2025
Република Најнови вести
Вторник, 12 август 2025
Неделник

Студентската листа е 99 отсто завршена, во неа нема опозиција ниту влада, тврдат српските студенти во блокада

Балкан

12.08.2025

Фото: МИА

Студентската листа за евентуалните вонредни парламентарни избори кои студентите во блокада во Србија ги бараат од мај, е 99 отсто комплетна. Можни само уште некои измени во зависност од договорот. Тоа денеска за ТВ Н1 го изјави Алекса Симиќ, студент на Факултетот за политички науки. 

Симиќ додаде дека постојат најважни критериуми за таа листа и на неа нема претставници на опозицијата или на владејачката коалиција.

„На неа нема да има лидер, сакаме да се откажеме од култот на личноста што нè следи“, рече студентот.

Според него, тоа ќе бидат нови лица, луѓе кои претходно немале политички амбиции, кои можат да бидат „незагадени од политички контроверзии, интриги и злоупотреби“.

„Идеологијата не ни е сосема важна, туку луѓе кои немаат екстремистички ставови. Ни треба единство и покрај идеолошките разлики“, рече Симиќ, пренесе Бета.

Поврзани вести

Филм  | 09.08.2025
ФДУ: Нашите студенти деновиве се дел од 78. издание на Филмскиот Фестивал во Локарно
Балкан  | 03.08.2025
Единаесет фудбалери повредени при удар на гром на фудбалски натпревар во Србија
Балкан  | 31.07.2025
Од 1 октомври, минималецот во Србија ќе биде 337 динари по работен час.