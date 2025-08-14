Студентите во блокада за вечерва најавија нови акции во повеќе српски градови

Фото: Данас.рс

Студентите во блокада за вечерва најавија нови протестни собири, што ќе започнат во неколку српски градови помеѓу 19:30 и 21 часот.

Студентите во блокада на Инстаграм соопштија дека собирите во Белград ќе се одржат во 19:30 часот кај зградата на Генералштабот, на кружниот тек во близина на Општина Нови Белград, како и кај Автокоманда, додека собирот во Нови Сад ќе започне во 19:45 часот пред просториите на Безбедносно-информативната агенција (БИА).

Собирите се најавени во 19:30 часот во Крагуевац на Ѓачки плоштад, во Краљево на плоштадот Српски воини, во Лозница и Шабац во близина на Гимназијата, во 20 часот во близина на Градското собрание во Ужице и во 21 часот во Ниш, но локацијата засега не е прецизирана.

Собири се планирани и во Обреновац, Лазаревац, Анарѓеловац, Сремска Митровица, Горњи Милановац, Врбас, Крушевац, Ваљево, Богатиќ, Неготин, Смедерево, Бор, Чачак, Зрењанин, Инѓија, Младеновац, Панчево, Лесковац, Шид, Качарево, Ивањица, Рума, Прокупље и Стара Пазова, а сите информации може да се најдат на социјалните мрежи на студентите во блокада.

Претходните две вечери во неколку градови во Србија имаше судири меѓу демонстрантите и поддржувачите на Српската напредна партија (СНС), кои најчесто беа сместени во близина на просториите на партијата.

Во меѓусебното гаѓање со различни предмети, поддржувачите на СНС најчесто користеа пиротехнички средства, а неколку лица беа повредени, меѓу кои и припадници на полицијата.