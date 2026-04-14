Претседателот на словенечкиот парламент најави референдум за излегување од НАТО

Претседателот на словенечкиот парламент, Зоран Стевановиќ, изјави дека неговата партија Ресница ќе инсистира на организирање референдум за излгување на Словенија од НАТО додавајќи дека ќе го исполни ова предизборно ветување, јави националното радио РТВ Сло.

Во интервјуто, Стевановиќ најави и можна скорешна посета на Москва со цел, како што рече, „обнова на мостовите меѓу Истокот и Западот“.

„Ресница“, чиј лидер е Стевановиќ, има пет пратенички места во 90-члениот словенечки парламент, конституиран по изборите од 22 март. На 10 април, при конституирањето на парламентот, тој беше избран за претседател со тајно гласање, со поддршка од 48 пратеници.

Стевановиќ нагласи дека Словенија треба да води самостојна и суверена политика и да соработува со сите држави, особено со големите сили, но без тоа да значи потчинетост.

Добри односи со сите, но во интерес на Словенија. Апсолутно ќе се спротивставуваме на вмешување во воени и дипломатски конфликти на други држави, бидејќи од тоа Словенија нема корист. Им ветивме на граѓаните референдум за излез од НАТО и ќе го организираме – истакна тој, додавајќи дека ставовите на партијата се „прословенечки“.

Тој оцени дека граѓаните треба да го имаат „последниот збор“, поради што партијата го избрала слоганот „власт на народот“.

Политиката не треба да се плаши од референдуми. Тие не се проблем, туку коректив на политиката, а поголемото учество на граѓаните значи и поголема доверба во системот – рече Стевановиќ, додавајќи дека довербата во моментов е ниска.

Според него, зголемувањето на бројот на референдуми не е проблем, но потребно е да се развијат технолошки решенија, вклучително и електронски референдуми, кои би биле поевтини и побрзи за утврдување на волјата на граѓаните.

Во однос на евентуален референдум за излез од Европската Унија, Стевановиќ оцени дека таква иницијатива нема да добие поддршка, бидејќи „Словенија има повеќе придобивки од членството“.

Љубљана треба повторно да стане главниот центар за донесување одлуки за Словенија, а не Брисел – нагласи тој.

Тој додаде дека „Ресница“ ќе поддржи и референдум за излез од Светската здравствена организација, како дел од предизборните ветувања.

Стевановиќ истакна и дека партијата ќе го поддржи оној кандидат за премиер кој ќе ги прифати нејзините програмски определби, но повтори дека нема да поддржи влада составена од двете главни политички сили – либералното „Движење Слобода“ и конзервативната Словенечка демократска партија.

Нема да отстапиме од подобрувањето на животниот стандард, транспарентноста и борбата против корупцијата. Тоа се нашите клучни принципи, за кои нема преговори. За сè друго може да се разговара – рече тој.

„Ресница“, заедно со коалицијата околу „Нова Словенија“ и „Демократите“, формираа десноцентристички „трет блок“ во парламентот. Поддршката од 48 пратеници за изборот на Стевановиќ за претседател беше оценета од медиумите како „коалиција на оние кои сакаат “, но тој негираше дека во моментов се разговара за формирање влада.