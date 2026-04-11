Koмитетот за човекови права уште еднаш контатираше дека Бугарија не ги почитува правата на Македонците

Невладината организација „Правозаштитен комитет Толерантност”, врз основа на Законот за непрофитни правни субјекти и покрај тоа што ги достави сите релевантни документи и дополнително побарани информации за активностите на здружението, доби немотивирана одлука со која регистрацијата беше одбиена, наведувајќи само неколку одредби од законот. Оваа негативна одлука беше дополнително потврдена од Апелациониот суд без конкретно образложение, констатирано е од страна на Комитетот за човекови права на ОН, а информираат од ОМО Илинден – Пирин.

„Постоењето здруженија кои мирно промовираат идеи за толеранција и коегзистенција на различни етнички групи мора да се заштити, дури и ако нивните ставови не се споделуваат од властите или од мнозинството на населението. Овој израз на плурализам, разновидност и толеранција го води тековното работење на Комитетот во врска со неговиот нацрт-Општ коментар бр. 38 за правото на слобода на здружување”, рече Ивон Дондерс, членка на Комитетот.

Комитетот заклучи дека судските одлуки биле нејасни и претерано формалистички, истакнувајќи дека домашните власти не ги зедоа предвид дополнителните информации што ги достави жалителот во прилог на неговата пријава за активностите на непрофитната организација за заштита на човековите права, ниту објаснија кои одредби од законот биле прекршени. Затоа, Комитетот заклучи дека државата не го оправда одбивањето за регистрација на организацијата ниту покажа дека одбивањето било неопходно и пропорционално.

Комитетот за човекови права ја повика Бугарија да ги преиспита домашните судски одлуки со кои е одбиено регистрирањето и да му обезбеди на жалителот компензација. Исто така, побара од Бугарија да достави извештај во рок од 180 денови за мерките што ги презела да ја исправи ситуацијата.