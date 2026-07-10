„Ко си бре ти“: Вучиќ отвори страница на која граѓаните ќе може да пријавуваат закани од функционерите

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, на својот Инстаграм профил објави соопштение по повод лансирањето на платформата „Кој си бре ти?“ на кој граѓаните ќе може да обавуваат закани и неправди од функционерите и политичарите

– Пред еден час, платформата www.kosibreti.rs започна со работа! Ви благодариме за довербата! – рече претседателот во описот на соопштението.

Претседателот истакна дека е многу возбуден поради лансирањето на оваа платформа.