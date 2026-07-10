„Ко си бре ти“: Вучиќ отвори страница на која граѓаните ќе може да пријавуваат закани од функционерите

Претседателот на Србија, Александар Вучиќ, на својот Инстаграм профил објави соопштение по повод лансирањето на платформата „Кој си бре ти?“ на кој граѓаните ќе може да обавуваат закани и неправди од функционерите и политичарите
– Пред еден час, платформата www.kosibreti.rs започна со работа! Ви благодариме за довербата! – рече претседателот во описот на соопштението.
Претседателот истакна дека е многу возбуден поради лансирањето на оваа платформа.
– Пред точно еден час, платформата „Кој си ти, брате, ти?“ и многу сум возбуден и среќен што ги гледам неверојатните резултати. За еден час имаме 23 апликации и можете да видите како сè е транспарентно овде, како функционира системот, како да се поднесе апликација, како се поднесува, дали сакате анонимност, која е одговорноста, кој е јавниот интерес, што можете да пријавите… Тука одговарате дали вашата апликација е анонимна. Нема секогаш да можеме да одговориме на сè, но ќе се потрудиме да одговориме на сè. Без разлика дали преку нашата реакција во јавноста ако сакавте да останете анонимни, или лично, ќе видите дека сакаме нешто да поправиме и да се промениме себеси на крајот и да се однесуваме поодговорно и посериозно – рече претседателот Вучиќ.