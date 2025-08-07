Експлодирала плинска боца во апартман во грчкото одморалиште Аспровалта, повредени пет туристи

Во грчкото одморалиште Аспровалта, познато по своите песочни плажи и кристално чисто море, се случи инцидент што ги потресе локалната заедница и туристите. Во четврток, 7 август, околу 15:00 часот, ненадејна експлозија на боца со гас ги потресе изнајмените соби каде што престојуваа туристи од Србија.

Според очевидци, по улицата одекнал силен тресок, потоа се слушнале вресоци и се видел чад како излегува од една од собите.

Мештаните и другите туристи веднаш дојдоа на помош, обидувајќи се да ги извлечат повредените од оштетената зграда.

Итните служби брзо реагираа. Пет повредени туристи, вклучувајќи 41-годишен маж со сериозни изгореници, беа пренесени во блискиот здравствен центар Мадитос . Лекарите потврдија дека состојбата на еден од повредените е критична, додека другите се здобиле со полесни повреди и се надвор од животна опасност.

Полицијата го приведе 86-годишниот сопственик на изнајмените соби на сослушување. Во тек е истрага за да се утврдат точните причини за експлозијата и евентуалната одговорност.