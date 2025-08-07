Доделени наградите на „Астерфест“

ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ ОД ЖИРИТО НА 20. АСТЕРФЕСТ / 20. ASTERFEST JURY AWARDS
ГРАН ПРИ ЗА НАЈДОБАР ФИЛМ / BEST SHORT FILM:
ЈАС НЕ СУМ РОБОТ на Викторија Вармердам / I’M NOT A ROBOT by Victoria Warmerdam
ЗЛАТНА ПОТКОВИЦА / GOLDEN HORSESHOE:
ИЗБОР на Марко Црногорски / CHOICE by Marko Crnogorski
СРЕБРЕНА ПОТКОВИЦА / SILVER HORSESHOE:
СОК ОД ПОРТОКАЛ на Александар Атане / ORANGE JUICE by Alexandre Athané
БРОНЗЕНА ПОТКОВИЦА / BRONZE HORSESHOE:
ЕЈ, ХАНУН на Лина Тадун и Софијан Шуеб / YA HANOUNI by Lyna Tadount & Sofian Chouaib
НАГРАДА ЗА НАЈДОБРО СЦЕНАРИО „ЃОРГИ АБАЏИЕВ” / BEST SCREENPLAY AWARD “GJORGI ABADŽIEV”:
САМОТИЈА на Боби Бошко Грубиќ / LONELY by Bobby Bosko Grubic
НАГРАДА ЗА НАЈДОБАР РЕЖИСЕР „АЦО АЛЕКСОВ“/ BEST DIRECTOR AWARD “ACO ALEKSOV”:
ТУРБО-НЕТ на Надежда Панов / TURBO-NET by Nadezhda Panov
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАНИЕ ОД ЖИРИТО / JURY MENTION:
СОСТОЈБА НА УМОТ на Александра Кардалевска / FRAME OF MIND by Aleksandra Kardalevska
СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАНИЕ ОД ЖИРИТО / JURY MENTION:
МАЈЧИНСКИ ИНСТИНКТИ на Ема Зафировска / MOTHERLY INSTINCTS by Emma Zafirovska
НАГРАДА ОД ПУБЛИКАТА / AUDIENCE CHOICE AWARD:
МЕЧОКОТ ПО ИМЕ ВОЈТЕК на Ијан Гарднер / A BEAR NAMED WOJTEK by Iain Gardner