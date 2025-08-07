 Skip to main content
07.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 7 август 2025
Неделник

Доделени наградите на „Астерфест“

Филм

07.08.2025

ДОДЕЛЕНИ НАГРАДИТЕ ОД ЖИРИТО НА 20. АСТЕРФЕСТ / 20. ASTERFEST JURY AWARDS🏆

▪️ГРАН ПРИ ЗА НАЈДОБАР ФИЛМ / BEST SHORT FILM:

ЈАС НЕ СУМ РОБОТ на Викторија Вармердам / I’M NOT A ROBOT by Victoria Warmerdam

ЗЛАТНА ПОТКОВИЦА / GOLDEN HORSESHOE:

ИЗБОР на Марко Црногорски / CHOICE by Marko Crnogorski 🇲🇰

▪️СРЕБРЕНА ПОТКОВИЦА / SILVER HORSESHOE:

СОК ОД ПОРТОКАЛ на Александар Атане / ORANGE JUICE by Alexandre Athané 🇫🇷🇵🇱

▪️БРОНЗЕНА ПОТКОВИЦА / BRONZE HORSESHOE:

ЕЈ, ХАНУН на Лина Тадун и Софијан Шуеб / YA HANOUNI by Lyna Tadount & Sofian Chouaib 🇫🇷

▪️НАГРАДА ЗА НАЈДОБРО СЦЕНАРИО „ЃОРГИ АБАЏИЕВ” / BEST SCREENPLAY AWARD “GJORGI ABADŽIEV”:

САМОТИЈА на Боби Бошко Грубиќ / LONELY by Bobby Bosko Grubic 🇭🇷

▪️НАГРАДА ЗА НАЈДОБАР РЕЖИСЕР „АЦО АЛЕКСОВ“/ BEST DIRECTOR AWARD “ACO ALEKSOV”:

ТУРБО-НЕТ на Надежда Панов / TURBO-NET by Nadezhda Panov

СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАНИЕ ОД ЖИРИТО / JURY MENTION:

СОСТОЈБА НА УМОТ на Александра Кардалевска / FRAME OF MIND by Aleksandra Kardalevska 🇲🇰

▪️СПЕЦИЈАЛНО ПРИЗНАНИЕ ОД ЖИРИТО / JURY MENTION:

МАЈЧИНСКИ ИНСТИНКТИ на Ема Зафировска / MOTHERLY INSTINCTS by Emma Zafirovska 🇬🇧

▪️НАГРАДА ОД ПУБЛИКАТА / AUDIENCE CHOICE AWARD:

МЕЧОКОТ ПО ИМЕ ВОЈТЕК на Ијан Гарднер / A BEAR NAMED WOJTEK by Iain Gardner

