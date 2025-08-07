 Skip to main content
07.08.2025
Република Најнови вести
Четврток, 7 август 2025
Неделник

Украинските залихи на гас се на најниско ниво во последните 12 години

Свет

07.08.2025

Украинските залихи на гас се на најниско ниво во последните 12 години, според податоците објавени денес од независната аналитичка агенција Експро.Според извештаите, Украина моментално има само 10 милијарди кубни метри гас во складиште, што значи дека искористеноста на капацитетите е само 32,3 проценти.Во споредба со минатата година, моменталните залихи се за девет проценти помалку.Министерството за енергетика на Украина претходно објави дека за безбедно снабдување во текот на грејната сезона 2025/26 година се потребни најмалку 13 милијарди кубни метри гас, пренесува Ројтерс.Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, претходно ја обвини Русија за намерно саботирање на подготовките за зимата, откако руски напад погоди гасен погон во регионот Одеса.Тој интерконектор се користи за испорака на гас од Соединетите Американски Држави и Азербејџан преку Бугарија и Романија, и засега не е познато како овој напад ќе влијае на понатамошниот увоз и складирање.Министерството за енергетика на Украина проценува дека во текот на претстојната зимска грејна сезона ќе биде неопходен дополнителен увоз од најмалку 4,6 милијарди кубни метри гас.

