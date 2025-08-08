 Skip to main content
08.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 8 август 2025
Неделник

Еден загинат во големиот пожар во источниот дел на областа Атика, во близина на Атина

Балкан

08.08.2025

Фрипик

Безживотното тело на постаро лице, било пронајдено во куќа зафатена од пожарот во областа Кератеа, источниот дел на Атика, поширокиот дел на Атина, информираше попладнево портпаролот на противпожарната служба на Грција Василис Ватракојанис, јави дописничката на МИА од Атина.

Телото на мажот било пронајдено од пожарникарите за време на гаснење на пожарот во куќата во близина на местото од каде што започна пожарот.

Пожарот е активен и вон контрола над три часа во област што не густо населена, меѓутоа во непосредна близина постојат населени места, па затоа од бројот 112 во период беа испратени осум пораки за евакуација на низа населби.

Дополнително, попладнево беше евакуиран и старечки дом, а лицата со возила на брзата помош и автобуси беа пренесени на безбедна локација.

Ватракојанис информираше дека за евакуација на жителите на населените места во околината на огнената стихија помагаат припадници на грчката полиција.

Во пожарот интервенираат 190 пожарникари со седум пешадиски тима, 44 возила и голем број волонтери, а од воздух се гасне со 11 авиони и 13 хеликоптери, од кои два се координација.

Пожарот зафати куќи, а според портпаролот на противпожарната служба, предизвиканата штетата ќе процени откако ќе се изгасне пожарот.

Поради силниот ветер, високите температури и долгата суша, за денеска ви областа Атика, дел од централна Грција и дел од Пелопонез е екстремна опасноста за пожари.

Поврзани вести

Свет  | 07.08.2025
Пожарникарите сè уште се борат со пожарите што беснеат на југот на Франција
Свет  | 06.08.2025
Ангажирани стотици пожарникари: Се уште активен пожарот во јужна Франција
Македонија  | 05.08.2025
Дел од кандидатите за пожарникари веќе наредната недела ќе бидат вклучени во гаснење на пожари со помал ризик