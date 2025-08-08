Токсикологија, Клиничка биохемија, Неврологија и Кардиологија добија нови директори

Министерството за здравство попладнево соопшти дека се именувани нови в.д. директори во четири јавни здравствени установи во Клничкиот центар „Мајка Тереза“ во Скопје.



На Универзитетската клиника за токсикологија за в.д. директор е именуван д-р Арѓенд Имери, на местото на д-р Андон Чибишев. На Универзитетскиот институт за клиничка биохемија за в.д. директор е именувана д-р Мимоза Бафќари-Бакији, на местото на д-р Николина Граздановска.

На Универзитетската клиника за неврологија за нов директор е именуван д-р Игор Кузмановски, на местото на д-р Фатмир Меџити. На Универзитетската клиника за кардиологија за нов директор е именувана д-р Даница Петкоска Спирова, на местото на д-р Беким Поцеста.

Новоименуваните директори ја извршуваат оваа функција почнувајќи од 7 август годинава.