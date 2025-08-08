 Skip to main content
08.08.2025
Република Најнови вести
Петок, 8 август 2025
Неделник

Токсикологија, Клиничка биохемија, Неврологија и Кардиологија добија нови директори

Здравје

08.08.2025

Министерството за здравство попладнево соопшти дека се именувани нови в.д. директори во четири јавни здравствени установи во Клничкиот центар „Мајка Тереза“ во Скопје.

На Универзитетската клиника за токсикологија за в.д. директор е именуван д-р Арѓенд Имери, на местото на д-р Андон Чибишев. На Универзитетскиот институт за клиничка биохемија за в.д. директор е именувана д-р Мимоза Бафќари-Бакији, на местото на д-р Николина Граздановска.

На Универзитетската клиника за неврологија за нов директор е именуван д-р Игор Кузмановски, на местото на д-р Фатмир Меџити. На Универзитетската клиника за кардиологија за нов директор е именувана д-р Даница Петкоска Спирова, на местото на д-р Беким Поцеста.

Новоименуваните директори ја извршуваат оваа функција почнувајќи од 7 август годинава.

Поврзани вести

Здравје  | 26.07.2025
Кардиолозите ги предупредуваат луѓето со висок холестерол да престанат да прават едно нешто
Македонија  | 21.03.2025
Сиљановска-Давкова ги посети пациентите на Токсикологија, посебно му се заблагодари на младиот херој Јован
Сервиси  | 01.01.2025
На новогодишната ноќ на Токсикологија 18 лица со акутно труење, најмладиот има 14 години