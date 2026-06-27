Салах се повреди на натпреварот против Иран, ја напушти играта во 57. минута

Најдобриот фудбалер на египетската репрезентација, Мохамед Салах, се повреди на натпреварот против Иран во 3. коло на Светското првенство во 2026 година против Иран (1:1).

Триесет и четиригодишниот поранешен играч на Ливерпул беше заменет во 57. минута. Техничкиот директор на египетската репрезентација, Хосам Хасан, потврди дека капитенот Салах се пожалил на болки во тетивата за време на натпреварот против Иран, што довело до негова замена во второто полувреме.

Уште двајца египетски играчи беа заменети поради повреди: дефанзивецот Ахмед Ел Фоту доживеал мускулна непријатност, а дефанзивецот Мохамед Абделмонем заработил модринка на глуждот.

Закажани се медицински прегледи и рендгенски снимки за овие тројца играчи за да се утврди нивната програма за закрепнување, се вели во соопштението на Египетската фудбалска асоцијација.

Египет на крајот заврши втор во Г-групата и се пласираше во 1/16 финалето каде што ќе се соочи со Австралија.