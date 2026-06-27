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Меси ќе го почне натпреварот против Јордан на клупата за резерви

Фудбал

27.06.2026

Facebook / Leo Messi

Капитенот на Аргентина, Лионел Меси, нема да биде во почетниот состав за натпреварот од третото коло од групната фаза на Светското првенство во 2026 година против Јордан.

Триесет и деветгодишниот напаѓач ќе го почне натпреварот на клупата, но подоцна ќе влезе како замена. Ставот на селекторот Скалони е разбирлив. Аргентина веќе го обезбеди пласманот во плејофот, па дури и го дозна противникот во 1/16 финалето – сензацијата на Мундијалот, Зелено’ртски Острови.

Интересно е што Скалони првично не планирал да ги открие информациите за Меси. Но, тој го сторил тоа во често на Енрике Макаја Маркез, 91-годишен аргентински новинар. Легендарниот дописник е во професијата од средината на минатиот век и известувал за секое Светско првенство од 1958 година. Ова СП е негово 18-то.

Натпреварот Аргентина – Јордан ќе се одржи на 28 јуни во 4 часот по македонско врме. 

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