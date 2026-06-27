Иран и Обединети Арапски Емирати од 1 јули ќе ги обноват летовите меѓу Техеран и Дубаи

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Летовите меѓу Техеран во Иран и Дубаи во Обединетите Арапски Емирати (ОАЕ) ќе бидат обновени од 1 јули, соопшти Организацијата за цивилно воздухопловство на Иран, наведувајќи дека и иранските и емиратските власти ги издале потребните дозволи.

Според иранска новинска агенција, во почетна фаза ќе бидат опфатени ирански авиокомпании, а се очекува и други превозници да се приклучат подоцна откако ќе добијат дополнителни одобренија.

Обновувањето на воздушната рута доаѓа по период на зголемени тензии меѓу Иран и регионалните земји, вклучувајќи безбедносни инциденти и меѓусебни воени напади во поширокиот регион на Персискиот Залив.

Дубаи во повеќе наврати беше цел на иранските сили, особено американскиот конзулат и други локации.