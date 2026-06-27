Тибо Куртоа стана рекордер на Белгија за најмногу настапи на Мундијалите

Голманот на Белгија, Тибо Куртоа, постави рекорд во репрезентацијата за најмногу настапи на Светските првенства.

Куртоа настапи против Нов Зеланд (5:1) во третото коло од групната фаза. Тоа беше 18. настап на Светските првенства за 34-годишниот голман. Овој резултат го става Куртоа пред Енцо Шифо, кој играше за Белгија од 1984 до 1998 година.

Куртоа го имаше своето меѓународно деби во 2011 година. Оттогаш, тој учествуваше на четири Светски првенства: 2014, 2018, 2022 и 2026 година.

Белгија заврши прва во Групата Г со 5 бода и се пласираше во плејофот за Светското првенство во 2026 година. Нивниот противник во рундата од 32 ќе биде одреден подоцна.