Холандија бара од ЕУ да ја забрани продажбата на гуми за џвакање што содржат пластика

Холандската влада ја повика Европската Унија да ја забрани продажбата на гуми за џвакање што содржат пластика, тврдејќи дека гумата за џвакање е главен извор на загадување со микропластика и дека претставува скап отпад што општините тешко го отстрануваат.

Предлогот е доставен до Европската комисија и, доколку се усвои, забраната би можела да стапи на сила најрано во 2030 година, објавува „НЛ Тајмс“.

Холандија побара да се дозволи продажба само на гуми за џвакање направени од природни состојки.

Луѓето во Холандија џвакаат околу 3,5 милиони килограми гуми за џвакање секоја година и, по филтрите за цигари, тие се најчеста форма на отпад во земјата, што претставува 13 проценти од целиот отпад.

Конвенционалните гуми за џвакање се направени од синтетичка гума на база на полимери добиени од нафта, односно пластика, на која се додаваат состојки како што се: шеќер, ароми, смоли, пластификатори, емулгатори и други адитиви.

Гумата за џвакање на база на пластика може да се разградува за 20 до 100 години, додека гумата за џвакање направена од природни состојки се разградува многу побрзо, од неколку недели до десет години.

Холандската влада побара, доколку не може да се обезбеди забрана на гуми за џвакање што содржат пластика, производителите наместо тоа да ги покријат трошоците за чистење. Холандските и европските здруженија на кондиторски производи, ВБЗ и „ИЦГА Европа“, се спротивставуваат на барањето.