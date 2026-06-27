 Skip to main content
27.06.2026
Република Најнови вести
Сабота, 27 јуни 2026
Неделник

Во Венецуела дојдоа 1.600 спасувачи од странство за да помогнат во потрагата по преживеани

Свет

27.06.2026

Владата на Венецуела соопшти дека 1.600 странски спасувачки екипи пристигнале во земјата за да помогнат во потрагата по преживеани по катастрофалните земјотреси оваа недела во кои загинаа повеќе од 900 луѓе.

Во исто време, властите го зајакнаа пристапот до најтешко погодената област.

Жителите и волонтерите во Гваира, популарно крајбрежно одморалиште, каде што беа уништени или оштетени најмалку 100 објекти, вклучувајќи многу станбени згради, со денови укажуваат на недостиг на тешка механизација и ограничено присуство на официјални служби. 

Поврзани вести

Свет  | 27.06.2026
Силен земјотрес во Авганистан
Свет  | 27.06.2026
Повеќе од 900 загинати и над 50.000 исчезнати во Венецуела
Свет  | 26.06.2026
Во земјотресите во Венецуела загинаа 589 луѓе, а речиси 3.000 се повредени