Во Венецуела дојдоа 1.600 спасувачи од странство за да помогнат во потрагата по преживеани

Владата на Венецуела соопшти дека 1.600 странски спасувачки екипи пристигнале во земјата за да помогнат во потрагата по преживеани по катастрофалните земјотреси оваа недела во кои загинаа повеќе од 900 луѓе.

Во исто време, властите го зајакнаа пристапот до најтешко погодената област.

Жителите и волонтерите во Гваира, популарно крајбрежно одморалиште, каде што беа уништени или оштетени најмалку 100 објекти, вклучувајќи многу станбени згради, со денови укажуваат на недостиг на тешка механизација и ограничено присуство на официјални служби.