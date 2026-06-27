Проблеми за Шпанија: Вилијамс и Пино може да го пропуштат остатокот од Мундијалот поради повреди

Шпанската репрезентација може да остане без крилните играчи Нико Вилијамс и Јереми Пино до крајот на Светското фудбалско првенство 2026, објави „АС“.

Според шпанскиот спортски портал, двајцата играчи се повредиле во победата со 1:0 над Уругвај ноќеска во третото коло од групната фаза и нема да можат повторно да играат на Светското првенство 2026.

Според прописите на ФИФА, замените на играчите се дозволени само во рок од 24 часа од првиот натпревар на тимот на турнирот. Затоа, селекторот на Шпанија, Луис де ла Фуенте, нема да може да повика никакви замени.

Шпанија се пласираше во плејофот за Светското првенство 2026 како од првото место во Х-групата. Противникот на Шпанија во1/16 финалето е сè уште непознат.