Мурињо: Во Реал ми требаат најдобрите играчи, морам да најдам начин да изградам тим

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Тренерот на Реал Мадрид, Жозе Мурињо, коментираше на неколку теми поврзани со играчите на „Лос Бланкос“.

Мурињо ги негираше гласините дека планира продажба на играчи на клубот.

Прочитав неколку статии каде што луѓето велеа: „Жозе Мурињо доаѓа тука и ќе се ослободи од неколку врвни играчи затоа што наводно имале некои проблеми во текот на сезоната. Не е точно. Ми требаат тие играчи. Ми требаат најдобрите играчи. Сега морам да најдам начин да изградам тим и да ги избегнам проблемите што наводно ги имале во претходните сезони. Ако имате проблеми со помалку совршени играчи, тоа е голем проблем. Врвните играчи се врвни играчи, рече Мурињо.

За тоа што е важно за него кај играчите португалскиот фудбалски стручњак вели:

Сите квалитети. Понекогаш луѓето велат: „Овој играч има неверојатна техника, но не е многу добар физички.“ Тоа значи дека тој не е многу добар. „Овој играч има неверојатни вештини, но е неконзистентен, има подеми и падови. Значи, тој не е одличен играч, рече Хозе во поткастот „Beast Mode“.

Минатата сезона Реал Мадрид не освои ниту еден трофеј.