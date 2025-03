Најдобриот фудбалер на светот Лео Меси не пропушти во неговиот град да го гледа најуспешниот тенисер на сите времиња. Лео и Антоанета беа на трибините во Мајами и го следеа мечот на Ѓоковиќ и Димитров.

Leo Messi in the house watching Novak Djokovic against Grigor Dimitrov in Miami. pic.twitter.com/Bo2JPuRDHJ