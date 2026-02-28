Вардар со нов голем триумф во Автокоманда

Фото: Фејсбук РК Алкалоид

Ракометарите на Вардар со победа ги почнаа натпреварите од плеј офот откако вечерва во Автокоманда го совладаа Алкалоид со 33:32. Со новите два бода Вардар се зацврсти на првата позиција на табелата.

Во поголемиот дел од првото полувреме Вардар имаше водство, иако на периоди и Алкалоид имаше водство. Сепак финишот на првиот дел мина во знакот на „црвено-црните“ кои од 14:15 направија серија од 4-1 за највисоки +4 (15:19), до крајот на првиот дел Алкалоид намали на 17:19.

Во вториот дел Вардар имаше водство од два до четири голови предност, а во 44.минута домашниот тим намали на еден негатива 24:25. Во завршницата Вардар поведе повторно со четири разлика (33:29), а Алкалоид успеа само да го ублажи поразот.

На другите два дуела од плеј офот: Бутел – Охрид 22:28 и Тиквеш – Еурофарм Пелистер 24:43.

Табела: Вардар 44 бода, Еурофарм Пелистер 40, Охрид 39, Алкалоид 35, Бутел 22 и Тиквеш 22.

Во плеј аутот се одиграа два натпревара: Еурофарм Пелистер 2 – Пролет 21:23 и Радовиш – Прилеп 25:34. Утре од 18 часот играат МРК Куманово – Струга.