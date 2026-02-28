„Помошта пристигна“: Нетанјаху ги повика Иранците да излезат на улиците за да го соборат режимот

Фото: Facebook/Benjamin Netanyahu

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ги повика иранските граѓани да се обединат и да се кренат против иранскиот режим.

„Не ја пропуштајте шансата“, вели тој во видео изјава на хебрејски јазик, „ова е можност што се укажува еднаш во генерација“.

– Наскоро ќе дојде вашиот момент. Моментот кога мора масовно да излезете на улиците, да излезете на улиците за да ја довршите работата за уривање на режимот на ужаси кој ви го загорчува животот – рече Нетанјаху.