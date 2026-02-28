 Skip to main content
01.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 1 март 2026
Неделник

„Помошта пристигна“: Нетанјаху ги повика Иранците да излезат на улиците за да го соборат режимот

Свет

28.02.2026

Фото: Facebook/Benjamin Netanyahu

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху ги повика иранските граѓани да се обединат и да се кренат против иранскиот режим.

„Не ја пропуштајте шансата“, вели тој во видео изјава на хебрејски јазик, „ова е можност што се укажува еднаш во генерација“.

– Наскоро ќе дојде вашиот момент. Моментот кога мора масовно да излезете на улиците, да излезете на улиците за да ја довршите работата за уривање на режимот на ужаси кој ви го загорчува животот – рече Нетанјаху.

„Помошта пристигна“ (Help has arrived), вели Нетанјаху на англиски јазик, повикувајќи ги Иранците да ги здружат силите во соборувањето на режимот.

