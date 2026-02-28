 Skip to main content
01.03.2026
Република Најнови вести
Недела, 1 март 2026
Неделник

Трамп за израелски новинар: Нападот може да трае со денови или подолго, на Иран ќе му требаат години да закрепне

Свет

28.02.2026

Американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека на Иран ќе му бидат потребни „неколку години“ за да закрепне од заедничкиот американско-израелски напад врз земјата, во телефонски разговор со новинар од израелскиот Канал 12.

Американскиот претседател рекол дека може да избере кампањата да трае онолку долго колку што сака или да заврши во рок од неколку дена, со предупредување дека повторно ќе нападне доколку Иран се обиде да се обнови.

Сепак, тој нагласи дека во секој случај, на режимот ќе му бидат потребни „неколку години“ за да закрепне од овој напад, пренесува хебрејската телевизија.

Трамп го обвини Иран за повлекување од постигнување нуклеарен договор, велејќи дека сфатил оти Техеран не бара сериозен договор, се додава во извештајот. Трамп исто така го опиша својот вечерашен разговор со премиерот Бенјамин Нетанјаху како позитивен, пренесе Тајмс оф Израел.

Поврзани вести

Свет  | 28.02.2026
Трамп: Хамнеи е мртов, беше еден од најзлобните луѓе во историјата
Свет  | 28.02.2026
Нетанјаху: Многу знаци укажуваат дека Хамнеи „веќе го нема“
Свет  | 28.02.2026
„Помошта пристигна“: Нетанјаху ги повика Иранците да излезат на улиците за да го соборат режимот
﻿