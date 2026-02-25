 Skip to main content
25.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 25 февруари 2026
Се враќаат ли старите времиња? Вардар победи Бундеслигаш

Ракомет

25.02.2026

 Ракометарите на Вардар ја постигнаа првата победа од главната фаза во Лига Европа откако синоќа го совладаа германскиот тим Мелсунген со 37:33. Со оваа победа Вардар се израмни бодовно со Бенфика во групата 3.

Гостите од Германија по 3:3 направија серија од 7-1 за водство од 10:4. Во тој период избраниците на Иван Чупиќ правеа многу технички грешки, но сепак во завршницата на првиот дел го намалија водството на ривалот за 18:19 на полувреме.

На стартот од вториот дел Вардар дојде до минимална предност, а по 26:26 „црвено-црните“ имаа серија од 5-1 за водство од 31:27 што беше најава за победата.

Јака Малус кај Вардар со 10 голови беше најефикасен, додека на дуелот најпрецизен беше Рејнир Стефансон со 12 гола. Одличен на голот на Вардар беше Милош Валах со 14 одбрани, од кои неколку во клучните моменти кога се „кршеше“ резултатот.

На вториот дуел од групата Кристијанстад – Бенфика 34:38.

Мелсунген и после поразот остана на првото место со 6 бодови, Вардар и Бенфика имаат по 4, а Кристијанстад 2.

Во следното коло Вардар на 3.март ја пречекува Бенфика

