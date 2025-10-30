Победа за македонските ракометари над Јапонија

Македонската ракометна репрезентација оствари победа во првиот контролен дуел со Јапонија.

Избраниците на селекторот Кирил Лазаров славеа триумф со 29:27 на дуелот што се одигра во салата во Автокоманда и беше од затворен тип, па двајцата селектори Лазаров и Тони Херона имаа можност да комбинираат.

Вториот пријателски дуел двете репрезентации ќе го одиграат на 1.ноември во сабота во Куманово со почеток во 16 часот.

Два натпревара се дел од подготовките на македонскиот национален тим за настапот на Европското првенство што на почетокот на 2026 година ќе се одржи во Данска, Шведска и Норвешка. Нашата репрезентација во првата фаза ќе игра во група со Данска, Португалија и Романија.