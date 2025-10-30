 Skip to main content
Зошто Салах оваа сезона е само бледа сенка од минатата?

Фудбал

30.10.2025

 Поранешниот играч од средниот ред на Челзи, Џон Оби Микел, објасни зошто не сака да го критикува Ливерпул оваа сезона.

-Слушнав дека Мо Салах бил многу блиску до Жота. Сега тој не личи на самиот себе… Изгледа како сенка од своето поранешно јас… Затоа ќе бидам внимателен и многу смирен кога го критикувам овој тим на Ливерпул. Да не заборавиме што се случи! – го цитира „OneFootball“ Оби Микел.

Триесет и тригодишниот Египќанец постигна четири гола и имаше три асистенции во 13 натпревари во сите натпреварувања оваа сезона.

Ливерпул загуби шест од последните седум натпревари во сите натпреварувања

