Со потпишување на „Декларацијата Скопје“ заврши Светскиот енергетски форум IFESD-14

Со потпишување на „Декларацијата Скопје“ заврши 14. Светски форум за одржлива енергија (IFESD-14), што во изминатите три дена го претвори Скопје во глобален центар на енергетскиот дијалог, идеи и визии за иднината. Претставниците на Обединетите нации и петте регионални економски комисии ја оценија организацијата како „беспрекорна“, а Македонија и Скопје како „вистински домаќини на светската енергетска сцена“.

Форумот обедини повеќе од 500 учесници од над 70 земји, со над 150 говорници кои преку 35 тематски сесии и панели донесоа идеи, решенија и конкретни чекори за иднината на глобалната енергетска транзиција.

Потписниците на декларацијата се согласија дека патот напред бара регионална поврзаност, паметни инвестиции, дигитална трансформација и инклузивна енергетска транзиција што никого не остава зад себе.

Божиновска: „Од Скопје тргнува нов импулс на енергетска соработка, солидарност и визија“

Во завршното обраќање, министерката за енергетика, рударство и минерални суровини, Сања Божиновска, нагласи дека форумот претставува пресвртна точка за регионот:



„Во изминатите три дена, Скопје беше глобалната сцена на енергетската визија и дијалогот за одржлив развој. Она што го видовме овде беше движење на знаење, соработка и амбиција. Форум кој покажа дека кога институциите, науката, бизнисот и меѓународните партнери ќе седнат на иста маса – настанува промена.“

Божиновска истакна дека „Декларацијата Скопје“ е силна порака дека регионот не е само следбеник на глобалната транзиција, туку нејзин активен двигател:

„Горда сум што токму од Скопје, од срцето на Балканот, тргнува нов импулс на енергетска соработка, солидарност и визија. Ова е доказ дека Македонија може да биде платформа на идеи што го менуваат регионот. 14. Меѓународен форум за енергија и одржлив развој ќе остане запаметен како место каде што не само што зборувавме за иднината – туку ја започнавме. Да продолжиме заедно да ја градиме енергетската иднина што ја заслужуваат нашите граѓани“

Таа им се заблагодари на Обединетите нации, УНДП, партнерите и сите учесници за поддршката, додавајќи дека овој форум ќе остане запаметен како место „каде што не само што зборувавме за иднината – туку ја започнавме.“

Армен Григорјан: „Скопје покажа што значи глобална солидарност на дело“

Постојаниот претставник на Програмата за развој на Обединетите нации во земјава (УНДП), Армен Григорјан, изјави дека патот кон одржлива, сигурна и достапна енергија е јасен, но бара заедништво и визија:

„Потребна е политичка волја, глобална солидарност и посветеност. Во УНДП сме задоволни што заедно со Владата и Министерството за енергетика рударство и минерални суровини како и со регионалните комисии на ОН, работиме на дизајнирање политики, решенија за намалување на емисиите, инклузивност и подобрување на квалитетот на воздухот. Инвестираме во луѓето и во иновациите, со цел да испорачаме мерливи резултати кои граѓаните ќе ги почувствуваат дома, на работа и насекаде“, додаде Григорјан.

Дарио Лигути UNECE: „‘Декларацијата Скопје’ е сигнал на регионална амбиција и визија“

Дарио Лигути, директор на Енергетската дивизија на UNECE, изјави дека документот потпишан во Скопје ќе остане важна референтна точка во глобалните енергетски процеси:

„Декларацијата Скопје’ претставува силен сигнал за регионална и глобална соработка и амбиција. Таа ја потврдува нашата заедничка заложба за забрзување на праведната и инклузивна енергетска транзиција – транзиција што носи вистински напредок за луѓето, планетата и просперитетот.“

Заклучоците: паметни технологии, фер транзиција и зелени инвестиции

Во завршницата на документот се наведува дека потписниците ќе работат на:

интегрирани и инклузивни енергетски политики,

модернизација на електромрежите и дигитализација,

вложувања во обновливи извори и фер транзиција,

промовирање на зелено финансирање и родова рамноправност во енергетиката.

„Заедно можеме да го трансформираме глобалниот енергетски систем кој ќе обезбеди заштита на климатскиот систем, поттикнување на одржливи решенија и достапност до енергија и просперитет за сите,“ се наведува во завршниот дел на декларацијата.

14-тиот Меѓународен форум за енергија за одржлив развој (IFESD-14) се одржа во организација на Министерството за енергетика, рударство и минерални суровини на Република Македонија, Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и петте регионални економски комисии на ОН – ECA, UNECE, ECLAC, ESCAP и ESCWA.