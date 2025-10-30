На 17 ноември за првпат заедничка седница на албанската и италијанската влада

На 13 ноември во Рим ќе се одржи заедничка седница на албанската и италијанската влада.

„Ова е првпат да се одржи заедничка седница меѓу владите на двете земји. На истата ќе бидат потпишани неколку договори, а на крајот ќе дадат изјава премиерите на двете земји, Еди Рама и Џорџа Мелони, објави Ора њуз.

Освен што ова е прва заедничка седница на владите на двете земји исто така ова ќе биде првпат Италија да потпише договори со земја која не е членка на ЕУ.

Според истиот извор, вчера албанската влада во усвоила договор за стратешка соработка со италијанската влада, во најмалку 10 области, почнувајќи од здравство, енергетика и животна средина, па сè до безбедносната индустрија и вештачката интелигенција.