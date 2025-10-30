 Skip to main content
30.10.2025
Република Најнови вести
Четврток, 30 октомври 2025
Неделник

Телма го демантира Апасиев: Мециновиќ доби покана, но ја одби

Скопје

30.10.2025

Телевизија Телма реагира на објавата на лидерот на Левица, Димитар Апасиев, кој на својот Фејсбук профил ја обвини телевизијата дека не му дозволила на кандидатот за градоначалник на Скопје, Амар Мециновиќ, да се појави во емисија на Телма.

Од телевизијата велат дека обвинувањата не се точни и дека Телма има еднаков, доследен и професионален однос кон сите кандидати во рамките на кампањата за локалните избори.

„По одбивањето на дебатата од страна на кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ, Орце Ѓорѓиевски, уредниците на Телма разговараа со кандидатот на Левица, Амар Мециновиќ, при што му беше понудено интервју истиот ден, во истиот термин во кој требаше да се одржи дебатата — по ист принцип како и кај другите кандидати,“ се наведува во реакцијата од телевизијата.

Оттаму додаваат дека Мециновиќ културно се заблагодарил за понудата и за професионалниот однос на редакцијата, но не ја прифатил поканата.

„Во однос на планираната дебата, потенцираме дека Телма не најави дебата, бидејќи до последен момент чекавме потврда од двајцата кандидати. Поканата веднаш ја прифати Мециновиќ, додека Ѓорѓиевски вчера испрати известување дека нема да гостува,“ информираат од Телма.

Поврзани вести

Скопје  | 28.10.2025
Мециновиќ: Вториот круг ќе охрабри многу граѓани да излезат и да гласаат
Скопје  | 27.10.2025
Анкета на ИПИС: Ѓорѓиевски со огромна предност пред Мециновиќ во трката за Скопје
Македонија  | 25.10.2025
Левица повторно на иста линија со ДУИ, со поддршка на кандидатот Фатмир Дехари во Кичево
﻿