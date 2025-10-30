 Skip to main content
Меси знае што треба да направи за да ја освои МЛС лигата

Фудбал

30.10.2025

Фудбалерот на Интер Мајами, Лионел Меси, објасни што треба да направи тимот за да ја освои МЛС.

– Се подобривме и станавме значително посилни во последните две сезони. Сепак, сè уште сме неконзистентни и примаме многу голови. Ако сакаме да ја освоиме МЛС, треба да продолжиме да се подобруваме во дефанзива. Го почувствувавме тоа минатата година кога бевме први по регуларниот дел од сезона, а потоа бевме елиминирани во првото коло на плејофот, изјави Меси за „ESPN“.

Оваа сезона, Интер Мајами се пласираше во осминафиналето на плејофот, каде што го добија првиот натпревар од серијата против Нешвил Предаторс со 3:1. Реваншот ќе се одржи на 2 ноември во Нешвил

