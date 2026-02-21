 Skip to main content
21.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 21 февруари 2026
ГРК Охрид се пласираше во четврт-финалето на ЕХФ Европскиот куп

Ракомет

21.02.2026

Македонскиот прволигаш ГРК Охрид се пласираше меѓу осумте најдобри екипи во ЕХФ Европскиот куп, откако вечерва во осминафиналето го елиминираше чешкиот противник Дукла со вкупен резултат 60-45 (30-24, 30-21)

Ракометарите на ГРК Охрид допатуваа на реваншот во Прага со предност од 30-21 од првиот натпревар пред една недела и со гостински триумф од 30-24 го заверија пласманот во осминафиналето во третото по ранг европско клупско натпреварување.

Македонскиот тим од самиот почеток го контролираше резултатот и на полувреме имаше предност од 15-13, а откако во 40 минута поведе со + 4 (21-17), рутински го проведе натпреварот до самиот крај.

Џанфранко Прибетиќ со седум голови беше најефикасен во редовите на ГРК Охрид.

Титулата во ЕХФ Европскиот куп минатата сезона ја освои скопски Алкалоид.

﻿