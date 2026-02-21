 Skip to main content
21.02.2026
Република Најнови вести
Сабота, 21 февруари 2026
Неделник

Лагард: На Европската Унија не и се потребни сите земји-членки за да напредува

Свет

21.02.2026

Претседателката на Европската централна банка (ЕЦБ), Кристин Лагард ги повика владите на земјите-членки на Европската Унија, да ги покренат економски реформи, кои со години стојат во место, преку таканаречената „коалиција на подготвените“, оценувајќи дека за напредок не е неопходна согласност од сите 27 земји-членки.

Во интервју за „Волстрит џурнал“, Лагард истакна дека еврозоната, група од 21 земја што го користат еврото како валута, покажува дека е можна подлабока интеграција и без целосно единство на сите членки на Унијата.

Ги немаме сите 27 на маса, но системот сè уште функционира“, појасни Лагард.

