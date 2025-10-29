 Skip to main content
29.10.2025
Република Најнови вести
Среда, 29 октомври 2025
Неделник

Во Ферари се незадоволни од Хамилтон, нема да му го продолжат договорот

Останати спортови

29.10.2025

Луис Хамилтон најверојатно нема да добие продолжување на соработката со Ферари. Според ESPN, Британецот има недоразбирања за раководството на италијанскиот Формула 1 тим.

Хамилтон и Шарл Леклер ќе продолжат да се тркаат за Скудерија во 2026 година, но ситуацијата во врска со сезоната 2027 останува нејасна. 

Договорот на седумкратниот светски шампион важи до крајот на следната година.

Неколку „инфлуенсери“ од Ф1 сугерираа дека на Хамилтон нема да му биде понуден нов договор со оглед на неговите моментални резултати. Самиот медиум забележува дека таков заклучок изгледа преран во овој момент, иако признава дека формата на Британецот е загрижувачка

