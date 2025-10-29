Во Ферари се незадоволни од Хамилтон, нема да му го продолжат договорот

Луис Хамилтон најверојатно нема да добие продолжување на соработката со Ферари. Според ESPN, Британецот има недоразбирања за раководството на италијанскиот Формула 1 тим.

Хамилтон и Шарл Леклер ќе продолжат да се тркаат за Скудерија во 2026 година, но ситуацијата во врска со сезоната 2027 останува нејасна.

Договорот на седумкратниот светски шампион важи до крајот на следната година.

Неколку „инфлуенсери“ од Ф1 сугерираа дека на Хамилтон нема да му биде понуден нов договор со оглед на неговите моментални резултати. Самиот медиум забележува дека таков заклучок изгледа преран во овој момент, иако признава дека формата на Британецот е загрижувачка