Хамилтон: Не можеш да работиш секој час од твојот живот, инаку ќе бидеш несреќен

– Возачот на Ферари, Луис Хамилтон зборуваше за неговите проекти кои не се поврзани со трките.

– Секој може да биде расеан на еден или друг начин. Прашање е како ја користиш својата енергија и ја балансираш. Мора да одржуваш рамнотежа, бидејќи не можеш да работиш секој час од твојот живот, инаку ќе бидеш несреќен. Како да го пронајдеш она што те инспирира и ти помага да продолжиш напред? Мислам дека еден начин е да ја истражиш сопствената креативност, рече Хамилтон.

Поточно, Луис ги сподели своите впечатоци за својот проект, фондацијата Мисија 44, која ја основа за да промовира различност и да го подобри образованието.

– Работата никогаш не стои. Имав среќа да го запознам Нелсон Мандела. Тој се бореше за другите до крајот на својот живот. На секоја средба со потенцијален партнер, ги прашувам што прават за навистина да направат разлика. Додека сум жив, ова ќе биде предизвик за мене и ќе има уште многу тешкотии по патот, истакна Хамилтон.

Британецот е седумкратен шампион во Формула 1, исто колку и Михаел Шумахер. Тој ги држи рекордите за најмногу победи, пол позиции и места на подиум.