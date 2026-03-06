Хамилтон бара Формула 1 да се вози и во Африка

Седумкратниот светски првак во Формула 1, Британецот Луис Хамилтон, изјави дека не сака да ја заврши кариерата без да има настап во кариерата во Африка, повикувајќи ги лидерите на натпреварувањата да му дадат на континентот право да биде домаќин.

„Во последните шест или седум години се борам зад сцената да имаме трка од Ф1 на африканскиот континент. Разговарав со различни луѓе и го поставив прашањето: Зошто не сме во Африка?“, рече Хамилтон, кој вози за Ферари од минатата година.



Формула 1 последен пат се возеше во Африка во 1993 година на патеката Кјалами, во близина на Јоханесбург.

Очекувањата се дека Ф1 може да се врати на истата локација во иднина, откако плановите за модернизација на инфраструктурата на патеката беа одобрени од Меѓународната федерација за автомобили (ФИА). На јужноафриканската страна ѝ е даден рок од три години за завршување на работите, но Хамилтон бара тој рок да се забрза.

„Има трки на секој континент, па зошто да не има и во Африка? Знам дека навистина се трудат. Мислам дека разговарале со многу различни земји“, додаде британскиот возач