Од полноќ: За два денари поскапува дизелот

Малопродажната цена на дизел горивото ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V) од ноќеска на полноќ се зголемува за два денари по литар, а цената на другите горива останува иста, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад (РКЕ). Со одлуката се врши зголемување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,59 отсто во споредба со одлуката од 27.10.2025 година.

Новата малопродажна цена на ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V) ќе биде 70 денари за литар, ЕУРОСУПЕР БС – 95 и понатаму ќе се продава за 73,5, ЕУРОСУПЕР БС – 98 за 75,5, а Екстра лесното масло за горење (ЕЛ-1) за 67,5 денари за литар.

Од РКЕ посочуваат дека референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат зголемување кај бензинитево просек за 2,434 отсто, кај дизелот за 4,809, кај екстра лесното масло за 4,463 и кај мазутот за 2,651 отсто. Курсот на денарот во однос на доларот по кој беа формирани цените со претходната пресметка е повисок за 0,1149 отсто.