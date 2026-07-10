 Skip to main content
10.07.2026
Република Најнови вести
Петок, 10 јули 2026
Неделник

Ноле немаше сила против светскиот број 1, Синер е вториот финалист на Вимблдон

Останати спортови

10.07.2026

Facebook / Wimbledon
Facebook / Wimbledon

Прворангираниот тенисер на светската ранг листа, Јаник Синер, со победа против Новак Ѓоковиќ се пласира во финалето на Вимблдон.

Италијанецот покажа константна надмоќ во полуфиналниот дуел против српскиот тенисер и во три сета добиени со 6:4 во гемови, избори дуел за трофејот на најпрестижниот тениски турнир на светот.

Во финалето, Синер ќе игра против германскиот тенисер Александар Зверев, кој во својот полуфинален дуел беше подобар од Британецот Артур Фери и славеше во три сета (7:6, 6:2, 6:4).

Поврзани вести

Останати спортови  | 10.07.2026
Сара Митевска и Стефан Мицов се нови државни прваци во тенис
Останати спортови  | 09.07.2026
Каролина Мухова прва финалистка на Вимблдон
Спорт шоу  | 09.07.2026
Moника Селеш: Ноле мора да поработи на танцувањето по победите