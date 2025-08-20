 Skip to main content
20.08.2025
Среда, 20 август 2025
Салах со нова награда во Премиер лигата

20.08.2025

Фудбалерот на Ливерпул, Мохамед Салах, се осврна на добиената награда за најдобар играч на сезоната во Премиер лигата 2024/25.

Здружението на професионални фудбалери на Англија признанието по рекорден трет пат му го додели на египетскиот фудбалер.

– Дали имав амбиции да освојувам награди кога растев во Египет? Секако, сакав да бидам фудбалер, сакав да бидам славен и да се грижам за моето семејство, но не размислувате за сериозни работи кога сè уште сте во Египет. Кога ќе пораснете, почнувате да гледате на работите поинаку, имате амбиции и почнувате да ја гледате големата слика, изјави Салах за Би-би-си.

Триесет и тригодишниот Египќанец во сезоната 2024/25, постигна 29 гола и имаше 18 асистенции во 38 натпревари од англиското првенство.

Напаѓачот ја освои наградата по рекорден трет пат. Претходно ја освои наградата во сезоните 2017/18 и 2021/22. Марк Хјуз, Алан Ширер, Тиери Анри, Кристијано Роналдо, Гарет Бејл и Кевин де Брујн ја имаат освоено наградата двапати

