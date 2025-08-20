Салах со нова награда во Премиер лигата

Фудбалерот на Ливерпул, Мохамед Салах, се осврна на добиената награда за најдобар играч на сезоната во Премиер лигата 2024/25.

Здружението на професионални фудбалери на Англија признанието по рекорден трет пат му го додели на египетскиот фудбалер.

– Дали имав амбиции да освојувам награди кога растев во Египет? Секако, сакав да бидам фудбалер, сакав да бидам славен и да се грижам за моето семејство, но не размислувате за сериозни работи кога сè уште сте во Египет. Кога ќе пораснете, почнувате да гледате на работите поинаку, имате амбиции и почнувате да ја гледате големата слика, изјави Салах за Би-би-си.

Триесет и тригодишниот Египќанец во сезоната 2024/25, постигна 29 гола и имаше 18 асистенции во 38 натпревари од англиското првенство.

Напаѓачот ја освои наградата по рекорден трет пат. Претходно ја освои наградата во сезоните 2017/18 и 2021/22. Марк Хјуз, Алан Ширер, Тиери Анри, Кристијано Роналдо, Гарет Бејл и Кевин де Брујн ја имаат освоено наградата двапати