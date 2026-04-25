25.04.2026
Продадени сите билети за мечот БИХ-Македонија

Фудбал

25.04.2026

Нормална е појавата да има побарувачка за билети кога станува збор за натпреварувачки натпревари, но не е честа појава билетите за пријателски натпревар да се продаваат со брзина на светлината. ФС БиХ пред неколку дена ја информираше јавноста дека веќе се продадени 22.000 билети за пријателскиот натпревар помеѓу БиХ и Македонија. Капацитетот на стадионот „Асим Ферхатовиќ Хасе“ е намален на 30.077 седишта за овој натпревар од безбедносни причини.

За потсетување, датумот на натпреварот е 29 мај, а почетокот е закажан за 18:00 часот.

