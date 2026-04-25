Maкедонецот Шортс најкорисен играч во Евролигата

Кошаркарот на Панатинаикос, Ти Џеј Шортс, е најкорисен играч (MVP) од плејофот на Евролигата, објави денес веб-страницата на натпреварувањето.



Шортс запиша 21 поен, три скока и две асистенции за 22 минути во победата на Панатинаикос од 87:79 над Монако, со резултат од 9/13 шут од поле.



Тој имаше индекс на корисност од 24, што го прави MVP на плејофот на Евролигата втора година по ред.



– Беше одличен настап, и за тимот и за мене. Убаво е чувството да се биде во плејофот. Беше долга година на прилагодување, но сега сè почнува да тргнува наопаку. Среќен сум што можам да му помогнам на тимот да победи – рече Шортс.