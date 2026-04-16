Поранешниот голман на Арсенал, Јувентус, Ливерпул… загина во сообраќајка

Поранешниот голман на австриската репрезентација, Александер Манингер (48), загина во сообраќајна несреќа, објави Фудбалската федерација на Австрија (ОФБ).

Според австриските медиуми, несреќета се случила во близина на Салцбург кога воз на необележан премин удрил во возилото во кое се наоѓал Манингер.

За време на својата кариера, Манингер одигра 33 натпревари за австриската репрезентација, а на клупски план беше дел од Салцбург, ГАК, Арсенал, Фиорентина, Торино, Болоња, Сиена, Удинезе, Јувентус, Еспањол, Аугсбург и Ливерпул.